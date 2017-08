Aguero onthult de club waar hij altijd van droomde om te spelen

Met Gabriel Jesus die de voorkeur krijgt van Pep Guardiola bij Manchester City lijkt een vertrek niet ondenkbaar voor Sergio Aguero. De Argentijnse spits werd eerder al in verband gebracht met Chelsea en Guardiola lijkt geen moeite te willen doen om hem te houden. Maar Aguero zelf zou echter de voorkeur kunnen geven aan een ander Engelse club.



Alvorens een transfer te versieren naar Atletico Madrid speelde de Argentijn bij Independiente. Daar sprak hij in een interview in 2006 met TZ over zijn ambities. "Als ik een competitie moest kiezen, zou het de Premier League zijn.", aldus Aguero.



In datzelfde interview verklapte de Argentijn welke ploeg zijn voorkeur geniet. "Ik ben een Liverpool-fan voor zolang ik me al kan herinneren en het zou een droom zijn om daar te spelen."