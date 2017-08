Neymar: "Er zal nooit of te nooit iemand beter zijn dan hem"

06 Augustus 2017 14:11

Neymar voltrok deze week zijn veelbesproken transfer van FC Barcelona naar PSG, waarmee hij de duurste speler aller tijden werd. De Braziliaan vertrok niet in de beste verstandhouding uit Camp Nou en zijn entourage trapte nog een paar keer na naar de club, maar de speler zelf toont zijn klasse.



In een video op Instagram neemt de speler afscheid van Barça met een heuse lofrede voor zijn ex-ploeg en -ploegmaats. Vooral voor Lionel Messi had hij enkel mooie woorden over.



"Ik heb de eer gehad om samen te spelen met de grootste atleet die ik in mijn leven gezien heb. En ik ben er zeker van dat ik nooit een betere zal zien. Lionel Messi werd mijn partner, mijn vriend, op én naast het veld. Ik ben trots dat ik met jou heb mogen samenspelen", zei Neymar over zijn gewezen aanvalspartner.



000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">La vida de un deportista se mueve por desafíos. Algunos son impuestos, otros son fruto de nuestras decisiones. El Barcelona ha sido más que un desafío. Jugaba con aquellos cracks en el video juego. Llegué a Catalunya a los 21 años, lleno de desafíos. Recuerdo mis primeros días en el Club, compartiendo el vestuario con ídolos como Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets y otros con la expectativa de jugar en un Club que es “més que un club”. El @fcbarcelona es una nación que representa a Catalunya! Tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida y estoy seguro que no veré a otro mejor, @leomessi se convirtió en mi compañero, amigo dentro y fuera del terreno de juego. Orgulloso de jugar contigo. Formé un ataque con @leomessi y @luissuarez9 que ha quedado para la historia. He conquistado todo lo que un deportista puede conquistar. He vivido momentos inolvidables! Vivo en una ciudad que es más que una ciudad, es una patria. Amo Barcelona y Catalunya. Pero un deportista (YO) necesita desafíos. Y por segunda vez en mi vida le llevaré la contraria a mi papa. Papa, entiendo y respeto tu opinión, pero mi decisión está tomada, te pido que me apoyes como siempre lo has hecho. El @fcbarcelona y Catalunya estarán siempre en mi corazón pero necesito nuevos desafíos. He aceptado la propuesta del @psg para buscar nuevas conquistas y ayudar al Club a alcanzar los títulos que la afición espera. Me han presentado un plan de carrera osado y me veo preparado para este desafío. Agradezco el cariño de la afición blaugrana y todo lo que he aprendido con los deportistas con quien he compartido vestuario. Asimismo siento en mi corazón que ha llegado el momento de irme. El @psg será mi nueva casa durante los próximos años y trabajaré para hacer honor a la confianza que depositan en mi futbol. Cuento mucho con el apoyo de todos. Aficionados, de mis amigos, de los profesionales que me acompañan y de mi familia, que ha sufrido mucho con problemas que han ocurrido en este periodo de mi carrera y merecen paz. Es una decisión difícil, pero tomada con la madurez de mis 25 años. @fcbarcelona , gràcies per tot! @psg , J'arrive! Que Dios nos bendiga y nos proteja!

3 Aug 2017 om 12:53 PDT