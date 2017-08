Lens onthult de waarheid in filmpje na zeer gevoelige transfer

Vleugelspits Jeremain Lens speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Turkse Fenerbahçe, maar maakte de laatste tijd weer onderdeel uit van de selectie van zijn eigenlijke werkgever, Sunderland. De Black Cats laat hij nu definitief achter zich: Lens transfereert naar Besiktas.



De Oranje-international gaat op die manier dus voor een van de grote concurrenten van zijn oude werkgever Fenerbahçe spelen en dat is opvallend te noemen. Inmiddels heeft Besiktas de transfer zelf aangekondigd middels een filmpje en wat foto's.



In een eerder stadium werd de Nederlander nog voorzichtig aan de Eredivisie-topclub Feyenoord gelinkt, maar al snel bleek dat het salaris van de flankspeler niet op te hoesten was voor de Rotterdammers, die voor Jean-Paul Boëtius gingen.



Jeremain Lens heeft middels een video op zijn Twitter-pagina kort gereageerd op de commotie in Turkije rond zijn beladen transfer. Hij verklaart zijn liefde aan de stad Istanbul en zegt vervolgens: "Mijn ambitie is om op het hoogste niveau te spelen. Het is tijd om verder te gaan. Zíj waren degenen die me een aanbieding hebben gedaan. De waarheid doet soms pijn.."





It's True!I'm so happy to go back to 🇹🇷!Let me take a moment to say a BIG thank you to all of the supporters @fenerbahce @SunderlandAFC ❤️ — Jeremain Lens (@jeremainlens) 6 augustus 2017

This is the Truth about my transfer ⚫️⚪️ Teşekkür ederim 🙏🏾



— Jeremain Lens (@jeremainlens) 6 augustus 2017