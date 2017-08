'Kan niet uitsluiten dat we ons gaan melden bij Raiola'

Bij de Italiaanse topclub AC Milan hebben ze niet zo'n hele goede ervaring met zaakwaarnemer Mino Raiola. De talentvolle doelman Gianluigi Donnarumma koos nog niet zo heel lang geleden voor een contractverlenging in het San Siro, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Toch is Milan nog in de markt voor Zlatan Ibrahimovic.



Sportief directeur Massimiliano Mirabelli geeft in gesprek met RAI Sport aan: "Raiola is een van de machtigste zaakwaarnemers ter wereld. We hebben tegenover elkaar gestaan tijdens de onderhandelingen over de contractverlenging van Donnarumma. We weten hoe moeilijk het is om met hem om de tafel te gaan om te onderhandelen over zijn spelers. Tegelijkertijd weet hij hoe moeilijk het is om met ons te onderhandelen."



Milan heeft al behoorlijk wat miljoenen uitgegeven op de transfermarkt, maar is nog op zoek naar een goede spits. Wat dat betreft wordt de Italiaanse topclub in verband gebracht met Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund, Andrea Belotti van Torino, maar ook de hierboven genoemde Ibrahimovic.