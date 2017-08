'Duveltje uit doosje bij Barça: zaakwaarnemer in Camp Nou'

FC Barcelona is momenteel bezig met de Braziliaanse middenvelder annex aanvaller Philippe Coutinho, maar zoekt ook nog iemand die Neymar moet vervangen. Wat dat betreft worden de Catalanen de hele tijd in verband gebracht met dezelfde namen, maar misschien komen ze wel met een verrassing. De zaakwaarnemer van Julian Draxler is namelijk in Barcelona gespot.



De Duitser maakte nog niet zo heel lang geleden voor 40 miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Paris Saint-Germain en aanvankelijk deed hij het ook best aardig in het Parc des Princes. De Parijzenaars hebben echter 222 miljoen euro betaald voor Neymar en de international van het Duitse nationale team lijkt het grootste slachtoffer te gaan worden van de komst van de superster.



Het medium BILD weet dat ze zaakwaarnemer van Draxler, Roger Wittmann genaamd, momenteel in Catalonië aanwezig is voor transferonderhandelingen. Wil Barcelona de Duitser daadwerkelijk hebben, dan moet het in ieder geval 40 miljoen euro betalen, het bedrag dat Paris Saint-Germain overmaakte voor de vleugelspeler. Andere spelers die nog genoemd worden bij Barça zijn Ousmane Dembélé en Paulo Dybala.