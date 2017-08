'Wenger stuurt talentvolle verdediger naar Sparta'

Volgens de Engelse media gaat de Eredivisie-club Sparta zich binnenkort versterken met een speler van Arsenal. De 21-jarige verdediger Cohen Bramall valt momenteel een beetje uit de boot in het Emirates Stadium van de Gunners, maar hij zou dus snel naar het Kasteel gestuurd worden.



Het medium Mirror schrijft op zondagmorgen dat coach Arsène Wenger besloten heeft om de Spaanse vleugelverdediger Nacho Monreal nog in ieder geval één seizoen het vertrouwen te geven. Dat betekent slecht nieuws voor Bramall, die in Londen moet concurreren met de Spanjaard. Op voorspraak van de ervaren Franse oefenmeester zou de Engelsman daarom de overstap maken naar het Nederlandse Sparta, ook omdat Sead Kolasinac en Kieran Gibbs in de pikorde nog boven de back staan.



In de voorbereiding van Arsenal kreeg Bramall speelminuten in de oefenwedstrijden tegen Chelsea en Sevilla en in die duels bleef hij uitstekend op de been. Het lijkt er dan ook op dat Sparta veel plezier aan hem gaat beleven, mocht de huurdeal ook daadwerkelijk doorgang vinden.