Jones: mooie manier om aan het seizoen te beginnen

De Australische routinier Brad Jones is de aankomende tijd eerste keeper bij Feyenoord. Dat heeft naast zijn kwaliteiten vooral te maken met de blessure van Kenneth Vermeer, die er opnieuw twee maanden uit ligt. Op zaterdag stond Jones tussen de palen in de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse en groeide hij uit tot held in de strafschoppenserie.



Op de officiële website van de landskampioen zegt de Australiër: "Hier train je op als keeper, dat je snel en krachtig ballen kunt tegenhouden en ver kunt reiken. Ik had gehoopt dat het binnen negentig minuten beslist zou zijn en had ook graag de strafschop in de reguliere speeltijd (de 1-1 van Alexander Büttner, red.) gekeerd. Maar op deze manier winnen, voor onze eigen supporters, betekent een mooi begin van het seizoen."



Jones plaatst nog wel een kanttekening: "We zijn pas net klaar met de voorbereiding. We zijn ons team nog aan het opbouwen. Er zijn wat nieuwe spelers. Zij moeten wennen en zich aanpassen aan ons en wij aan hen. Dat heeft tijd nodig. Vandaag hebben we weer negentig minuten gehad om daar aan te werken. Dat is belangrijk met het oog op de start van de competitie volgende week."