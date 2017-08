'Ajax presenteert op maandag verrassende aankoop'

Ajax heeft spelers als Jaïro Riedewald en Kenny Tete verkocht aan Crystal Palace en Olympique Lyon en zit nu wat dunnetjes in zijn defensieve mogelijkheden. Dat komt echter snel te veranderen, want volgens het medium Sportske novosti zijn de Amsterdammers rond met NK Osijek over de komst van verdediger Mateo Barac.



Vertegenwoordigers van de Eredivisie-topclub waren al aanwezig bij de wedstrijd van de Kroaten tegen PSV in de Europa League, die ze overigens met 1-0 wonnen waardoor de Eindhovenaren nu uitgeschakeld zijn. Klaarblijkelijk hebben de scouts van Ajax positief geoordeeld over de potentie van Barac, want volgens de bovengenoemde bron wordt de Kroaat op maandag al gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA.



Ajax zou voor ongeveer 1,5 miljoen euro de eigenaar worden van deze lange verdediger, die centraal in de defensie uit de voeten kan, maar ook op de positie van linksback. Eerder maakten de Amsterdammers wereldkundig dat Mitchell Dijks weer in aanmerking kwam voor een plekje in de selectie, maar nu wordt er dus toch nog ook een nieuwe verdediger op de kop getikt.