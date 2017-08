'Chelsea meldt zich bij Real voor sensationele deal'

De Engelse topclub Chelsea werd in het afgelopen seizoen kampioen en wil na de zomer nog beter gaan presteren. Daarom is oefenmeester Antonio Conte van zins om nog wel het een en ander te bewerkstelligen op de transfermarkt. De Blues zouden nu in de markt zijn voor Gareth Bale van Real Madrid.



Het is algemeen bekend dat De Koninklijke Kylian Mbappé van AS Monaco wel naar het Estadio Santiago Bernabéu willen halen, maar het Franse supertalent kost liefst 200 miljoen euro. Bale zou het slachtoffer worden van de megatransfer en volgens Spaanse bronnen mag de Welsh Wizard nu inrukken. Manchester United wil hem wel hebben, maar Chelsea gaat nu de strijd aan met de Red Devils.



Volgens het medium The Sunday People weet de directie in het Stamford Bridge-stadion inmiddels dat Bale beschikbaar is gekomen. Clubeigenaar Roman Abramovich zou wel wat zien in een stunt op de transfermarkt, maar dan dient hui dus wel eerst af te rekenen met United. De ploeg van Paul Pogba en Daley Blind wordt eigenlijk al jaren in verband gebracht met de international van Wales.