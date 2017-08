Alves komt met opvallende onthulling over Neymar

Het is algemeen bekend dat Neymar en Dani Alves goede vrienden zijn. De beide Brazilianen zijn nu teamgenoten bij Paris Saint-Germain en aangenomen werd dat de back zijn landgenoot overgehaald had om in Frankrijk te tekenen. Alves vertelt nu echter aan de Braziliaanse media dat dat helemaal niet het geval was.



De oud-speler van FC Barcelona onthult: "Of ik Neymar overgehaald heb? Nee, het was andersom, hij zei tegen mij dat ik voor Paris Saint-Germain moest tekenen, omdat hij ook naar die club wilde vertrekken. Het speelde al veel langer, nog voordat het allemaal in de media kwam. Ik heb niets te maken met de komst van Neymar, want ik heb hem alleen maar verteld dat hij zijn hart moest volgen, dat hij gelukkig moest zijn."



Alves gaat verder: "Natuurlijk is het een behoorlijke shock dat hij nu getransfereerd is voor 222 miljoen euro, maar ik kan je verzekeren dat hij niet voor het geld heeft gekozen. Ik ook niet trouwens, want zo zijn we gewoon niet, wij gaan altijd voor het sportieve."