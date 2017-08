'Feyenoord-speler gaat nog weg uit De Kuip'

Feyenoord raakte Terence Kongolo en Rick Karsdorp kwijt aan AS Monaco en AS Roma, maar haalde spelers als Ridgeciano Haps, Jerry St. Juste en Kevin Diks. Dat betekent slecht nieuws voor de 20-jarige vleugelverdediger Gustavo Hamer, die in mag rukken. Volgens het Algemeen Dagblad wordt hij een jaartje verhuurd aan FC Dordrecht.



Feyenoord heeft momenteel eigenlijk maar één volwaardige rechtsback onder contract staan in de persoon van de hierboven genoemde Diks. Toch acht oefenmeester Giovanni van Bronkchorst de aanwezigheid van Hamer niet langer wenselijk. Hij mag ervaring op gaan doen in de Jupiler League, zoals gezegd bij FC Dordrecht.



Mocht Diks wegvallen, bijvoorbeeld door een blessure, dan wordt de vleugelverdediger vermoedelijk vervangen door een multifunctionele speler als Sofyan Amrabat, Lucas Woudenberg of Sven van Beek. In het afgelopen seizoen speelde Hamer twee (gedeeltes van) wedstrijden voor zijn werkgever: in de Klassieker tegen Ajax viel hij één minuutje voor tijd in.





Gustavo Hamer lijkt op weg naar FC Dordrecht. Rechtsback zat net nog op bank bij #feyvit, maar moet elders ervaring opdoen als basiskracht. — Mikos Gouka (@MikosGouka) August 5, 2017