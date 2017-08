Danny Makkelie betreurt de ophef tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Waar landskampioen Feyenoord alsnog aan 2-0 dacht na een wegens buitenspel afgekeurde goal, daar kreeg bekerwinnaar Vitesse een strafschop met de gelijkmaker als resultaat.



Makkelie gaf de strafschop op advies van de videoscheidsrechter. Een terecht besluit, maar in De Kuip was het onbegrip groot. De scheidsrechter begrijpt de kritiek. "We hebben ook een taak om het publiek te informeren", zo citeert De Telegraaf.



De arbiter vervolgt resoluut: "Ook als het geen buitenspel was geweest, maar een doelpunt voor Feyenoord was geweest, dan hadden we situatie rond Matavz toch terug kunnen kijken."





ūüĎĀ | Uniek staaltje video-arbitrage in De Kuip. Geen 2-0, maar 1-1. #feyvit pic.twitter.com/vnXUgpdQFU — FOX Sports (@FOXSportsnl) 5 augustus 2017