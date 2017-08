Remko Pasveer had gehoopt op een heldenrol in De Kuip, maar de Vitesse-doelman moest met lede ogen toezien hoe collega Brad Jones Feyenoord de Johan Cruijff Schaal bezorgde. De oud-PSV'er betreurt dat.



"Dat zat er helaas niet in. Je wil belangrijk zijn voor je club en dus is dit vervelend voor een keeper", reageert Pasveer tegenover Omroep Gelderland. Toch is hij best positief nu een basisplaats lonkt. "Ik heb wel een goed gevoel. Ik heb nu deze wedstrijd gekeept."



Pasveer zag zijn ploeg in de wedstrijd groeien. "Na rust kropen we wel uit onze schulp en waren we veel actiever. Dat hadden we eigenlijk vanaf de eerste minuut moeten doen. Je zag dat we goed meededen, dat we met bravoure speelden en dat biedt natuurlijk veel perspectief. Dat is interessant voor de competitie."