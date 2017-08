De voetballerij moet duidelijk nog even wennen aan de videoscheidsrechter. Bij het Johan Cruijff Schaal-duel tussen Feyenoord en Vitesse zorgde de technologie voor discussie.



Vitesse kreeg dankzij videobeelden een strafschop in De Kuip, maar pas na het afkeuren van een doelpunt van Feyenoord wegens buitenspel. "Ik vind dat het weinig met voetbal heeft te maken", reageert Steven Berghuis tegen Metro. "Ik had het er net met Renato Tapia over en we kwamen tot de conclusie dat op deze manier de charme van het voetbal verdwijnt."



"Nu lijkt het meer op een spelletje op de PlayStation. Fouten maken hoort er nu eenmaal bij, ook door scheidsrechters. Dat is menselijk", aldus de aanvaller, wiens teamgenoot Jens Toornstra een andere menig is toegedaan. "Uiteindelijk is dit de eerlijkste manier. Het kan wel zijn dat de charme er dan een beetje vanaf gaat, maar je wilt toch op faire wijze een wedstrijd winnen?"