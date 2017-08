Nicolai Jörgensen mocht zaterdagavond aanleggen voor de beslissende strafschop tegen Vitesse. De Feyenoord-spits zat niet lekker in de wedstrijd, maar bezorgde zijn ploeg desondanks de Johan Cruijff Schaal.



"Het was niet mijn beste wedstrijd vandaag en ook niet van het team. Maar we hebben gewonnen...", luidde het oordeel van de Deen tegenover FOX Sports. Jörgensen zag in de eigen Kuip een terugval na een sterk begin. "Het was niet dat we er makkelijk over na gingen denken."



"Maar het is het eerste officiële duel van het seizoen", stelt Jörgensen. "De eerste 25 minuten kosten veel energie. Ik ben ervan overtuigd dat we het dadelijk wel negentig minuten kunnen vasthouden. We gaan het niet groots vieren. Volgende week moeten we weer spelen."



Jörgensen zag in de reguliere speeltijd een goal afgekeurd worden wegens buitenspel.