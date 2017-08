Euforie in De Kuip: "Het is lekker thuiskomen, ja"

Steven Berghuis vertrok vorig seizoen met de landstitel op zak en ook zijn comeback voerde hij succesvol. De van Watford afkomstige aanvaller is blij dat de Johan Cruijff Schaal nu ook op zijn naam staat.



"Het is lekker thuiskomen, ja", lacht Berghuis tegenover RTV Rijnmond. "Dit is niet verkeerd. Ik wist dat de wedstrijd eraan kwam en ben blij dat we na penalty’s hebben gewonnen. De strafschoppenserie was spannend, zeker voor de jongens die ze moesten nemen. Brad (Jones, red.) heeft ons geholpen, een topkeeper."



Berghuis tekende deze week in De Kuip. De buitenspeler had dit ook als wens. "Ik heb de keuze zelf gemaakt om te vertrekken bij Watford. Ik heb geen keuze op de korte termijn gemaakt, maar op de lange termijn. Ik denk dat Feyenoord beter bij mij past en bovendien heb ik vorig jaar een geweldig jaar gehad. Dat smaakt naar meer."