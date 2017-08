Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst mag nu ook de Johan Cruijff Schaal aan zijn erelijst toevoegen. Drie prijzen in ruim twee jaar tijd is een mooie oogst, maar de oud-international eist wel progressie van zijn ploeg.



"We moeten nog wel een paar stappen maken", beaamde Van Bronckhorst voor de camera van SBS6. "Maar het is beter om die stappen te maken met een schaal in handen. Ik ben heel blij met deze prijs, het is de derde prijs in vijftien maanden."



Feyenoord leek het duel al eerder te beslissen, maar in plaats van 2-0 stond het opeens 1-1. De videoscheidsrechter greep in. "Er was wat verwarring omdat we dachten dat het ging om het buitenspelgeval van Jörgensen. Maar hiervoor is de videoreferee er. Nu is het voor ons nadelig, maar uiteindelijk was het een goede beslissing."