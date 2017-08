Utrecht en Zenit dienen verzoek in na 'Ajax-ruil'

FC Utrecht speelt mogelijk al op woensdag 16 augustus tegen Zenit Sint-Petersburg. Beide clubs hebben kenbaar gemaakt dat een dag eerder de favoriete optie is, zo meldt het Algemeen Dagblad.



Het medium schrijft: "Utrecht speelt dan alsnog eerst een thuiswedstrijd zoals de loting afgelopen vrijdag ook uitwees. De uitkomst werd echter meteen omgedraaid omdat Utrecht niet gelijktijdig met Ajax thuis mocht spelen dat op donderdag 17 augustus Rosenborg ontvangt."



Eerst een uitwedstrijd in Sint-Petersburg zou 'teveel praktische nadelen' hebben. "Onder meer omdat Utrecht graag langer de tijd heeft om supportersreizen voor te bereiden. Dat ligt gecompliceerd omdat voor Rusland een visumplicht geldt."



Een dag eerder spelen is dus een optie. De UEFA maakt maandag een beslissing bekend, maar zij zullen er niet blij mee zijn aangezien er ook Champions League-duels gepland staan. Daarom is geopperd om vroeg in de avond af te trappen.