Bendtner helpt Ajax-opponent aan ruime zege

Rosenborg BK heeft zaterdag zelfvertrouwen getankt door Kristiansund BK met 4-1 te verslaan. Nicklas Bendtner vervulde een hoofdrol door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen.



Pal André Helland opende de score voor Rosenborg BK, dat nog voor rust naar 2-0 uitliep via een rake strafschop van Bendtner. Daouda Bamba maakte het na een uur weer spannend, maar opnieuw Bendtner en Milan Jevtovic zorgden toch nog voor een riante eindstand.



Rosenborg BK is de fiere koploper van Noorwegen met acht punten voorsprong op Sarsborg 08, dat zondag nog wel in actie komt. De nummer één vloog midweeks nog uit de voorrondes van de Champions League door te verliezen van Celtic. De Noren stuiten nu op Ajax in de play-offronde van de Europa League.