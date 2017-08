Feyenoord na strafschoppenserie winnaar Johan Cruijff Schaal

Feyenoord mag de Johan Cruijff Schaal van dit seizoen achter zijn naam zetten. Nadat het na 90 minuten spelen 1-1 stond, werd de penaltyserie gewonnen. Spits Nicolai Jorgensen schoot de beslissende binnen.



Feyenoord begon flitsend en messcherp aan het duel, dat al vroeg tot leven kwam. Het resulteerde dan ook al in een hele snelle openingstreffer: rechtsbuiten Jens Toornstra schoot erg knap binnen na een afgemeten voorzet van collega-flankspeler Jean-Paul Boëtius.



In het restant van de eerste helft volgden nog redelijk wat kansen, voornamelijk voor Feyenoord. Vitesse-goalie Remko Pasveer hield verder echter zijn doel schoon. Brad Jones van de Rotterdammers kon dat níét zeggen.



In de tweede helft leek Feyenoord op 2-0 te komen, maar de goal van Nicolai Jorgensen werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna volgde zelfs nog een strafschop voor Vitesse, na het zien van videobeelden door de scheids. Karim El Ahmadi maakte de overtreding, Alexander Büttner schoot strak raak vanaf elf meter: 1-1.



Dat bleek ook de stand na 90 minuten spelen in De Kuip, en dus resteerde een strafschoppenserie. Hierin bleek Feyenoord de sterkste, doordat Jones de eerste twee strafschoppen van Vitesse beiden pakte. De kampioen zelf faalde geen één keer en pakt dus de Johan Cruijff Schaal.





YES! NIC⚽️! DE EERSTE PRIJS IS VOOR ONS!#feyvit pic.twitter.com/BCMEBqvfx6 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 5 augustus 2017