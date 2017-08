"Niet snel boos, maar toen ik de Nederlandse krant opensloeg.."

Het Nederlands elftal vrouwen speelt morgen de finale van het Europees Kampioenschap in eigen land. Toch is nog niet iedereen even positief over het voetbal van de dames.



Arnold Mühren, voormalig Oranje-international, zei deze week bijvoorbeeld dat hij het niet veel vindt voorstellen. "Ik word niet snel boos, maar toen ik gisteren de Nederlandse krant opensloeg, werd ik het wel", reageert bondscoach Nils Nielsen, morgen opponent van Nederland met de dames, op een persconferentie vandaag.



"Hij is één van de sterren van het EK van 1988, en hij gaat het hebben over het vrouwenelftal. Ik heb geen idee waarom hij zoiets zegt. Maar ik hoop dat iedereen in Nederland achter het team gaat staan, want dat verdienen ze. Ze hebben zo goed gespeeld. Ze vechten voor een titel."



Collega-bondscoach Sarina Wiegman van de Leeuwinnen vult aan: "Ik ben met één ding bezig en dat is de wedstrijd tegen Denemarken. Als een toernooi groot wordt en er veel aandacht voor is, hebben veel mensen daar een mening over. Ik laat het voor wat het is. Of ik het er mee eens ben? Wat denk je zelf?"