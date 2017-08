Ronaldinho adviseert Barça: hij is de ideale opvolger van Neymar

FC Barcelona dreigt deze zomer met Neymar één van zijn sterren te verliezen en dus werkt de club druk aan de komst van een grote naam om dat verlies op te vangen. Maar makkelijk lopen de onderhandelingen niet.



Barça aast op de komst van Philippe Coutinho, maar Liverpool is uiteraard niet van plan om zijn beste speler zomaar te laten gaan. Volgens RMC heeft de Engelse club al twee boden uit Barcelona geweigerd: een eerste ter waarde van 80 miljoen euro, een tweede van maar liefst 100 miljoen.



Toch geeft Barcelona de hoop niet op en blijft het onderhandelen met Liverpool. Een akkoord lijkt echter niet voor meteen te zijn, want de Blaugrana zullen moeten wachten tot Neymar verkocht is voor ze meer dan 100 miljoen op tafel kunnen leggen.



Update 18:44 uur

Als het aan Ronaldinho Gaucho ligt, gaat FC Barcelona verder met hun sluimerende interesse in Philippe Coutinho. De voormalig wereldspeler ziet in zijn landgenoot namelijk de ideale opvolger van Neymar.



"Er zijn maar een paar spelers ter wereld die Neymar kunnen vervangen. Ik denk dat Philippe Coutinho de ideale vervanger is. Hij kan op korte termijn het niveau van Neymar evenaren. Maar dat weten ze natuurlijk bij Liverpool ook wel", aldus Ronaldinho tegenover Goal.com.