"Dat mag je niet zeggen, want dan worden ze in Amsterdam boos"

Peter Bosz kreeg na zijn eerste (en enige) seizoen als trainer van Ajax erg veel lof vanwege het spel, en het behalen van de Europa League-finale. Allemaal wat overdreven, zo stelt journalist Martijn Krabbendam van VI.



"Vorig jaar hebben ze natuurlijk een beetje geluk gehad in Gelsenkirchen (bij Schalke 04, red.). Het zat mee. Dat mag je bijna niet zeggen, want dan worden ze in Amsterdam boos", vertelt Krabbendam bij het NH Sportcafé. "Er wordt net gedaan of Bosz een gigantisch masterplan had maar het zat gewoon mee. Thuis was het prima, maar uit.."



Dit jaar liep Ajax CL-voetbal mis, na de uitschakeling door OGC Nice. Willem Vissers van De Volkskrant ziet het niet als een drama: "Ik dacht: in de Champions League hebben ze toch niets te zoeken. Laat ze de Europa League maar halen."