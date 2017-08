Van Bronckhorst onthult transferplan Feyenoord

Feyenoord kocht deze zomer al aardig in op de transfermarkt, maar de Rotterdammers zijn nog altijd niet uit gewinkeld. Voorafgaand het duel om de JC Schaal tegen Vitesse gaat trainer Giovanni van Bronckhorst in op de transferplannen van zijn werkgever.



"We zoeken nog naar een versterking voorin. Daar hebben we nog een kleine vier weken voor. We zullen kijken wat er mogelijk is", vertelt Van Bronckhorst, die vol vertrouwen is over de clash met Vitesse, aan FOX Sports. "We zullen vandaag moeten laten zien dat we er goed op staan.’



Wel baalt hij enorm van het wegvallen van Kenneth Vermeer: de goalie is zeker 2 maanden 'out' door een achillespeesblessure. "Voor mij persoonlijk als coach mis ik een speler. In dat opzicht had ik liever wel een keuze gehad. Ik zou afgelopen donderdag met de keeperstrainer gaan zitten. Zoals je nu merkt en ziet kan alles veranderen in een dag."





