KNVB neemt beslissing over videorefs in bekertoernooi

De KNVB heeft vandaag besloten dat er ook komend seizoen gebruik gemaakt gaat worden van de videoscheidsrechter in KNVB Bekerwedstrijden. De Football Association Board (IFAB), de spelregelcommissie van de FIFA, heeft toestemming gegeven voor een extra pilot-jaar.



"Afgelopen seizoen is tijdens het bekertoernooi al volop getest met de assistent op afstand. Dit tot volle tevredenheid van scheidsrechters en de KNVB", legt de bond uit in een verklaring op de beslissing.



In vele landen wordt de videoref ook al in de reguliere competitie ingezet, maar dat zal voor de Eredivisie nog niet gelden. "Als KNVB hebben wij er bewust voor gekozen om dit seizoen nog intensief te testen in ons bekertoernooi", wordt operationeel directeur van de KNVB Gijs de Jong geciteerd door FOX Sports.



"Iedereen wil dat het voetbal nog eerlijker wordt en videoarbitrage zorgt hiervoor. Dit is opnieuw een mooie stap. Wat er de komende seizoenen nog staat te gebeuren op dit gebied, is nog even afwachten. Dit hangt af van onze bevindingen, de bevindingen van de IFAB, maar ook van financiering."