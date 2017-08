SN Exclusief: Willem II strikt gewilde trainer: "Zes kandidaten"

Werner Martens vond met Willem II een nieuwe club: de Belgische conditietrainer tekende voor één seizoen bij de Tilburgers. Tijd voor een gesprek met de ex-werknemer van Waasland-Beveren en Lommel United.



"De club had me opgebeld of ik interesse had in de vacature. Uiteindelijk waren er zes kandidaten. Na enkele gesprekken is dat tot twee kandidaten herleid en ik ben het geworden, waar ik heel tevreden mee ben. Het is toch Eredivisie en Willem II is ook een mooie traditieclub."



Martens wordt er dus de conditietrainer en geeft meer uitleg over zijn takenpakket. "In overleg met de technische staf ben ik verantwoordelijk voor de planning. Dus veldtrainingen, gymtraining, preventietraining, individuele opvolging van spelers via GPS en Polar via live monitoring, opwarmingen verzorgen tijdens trainingen en wedstrijden met daarbij een goede samenwerking met de medische staf."



Belgische clubs

Martens zat een tijdje zonder club nadat hij ook al aan de slag was bij Al Taawoun FC. "Er waren wel wat contacten met Belgische clubs maar het is nooit echt concreet geworden."



"Of ik nog veel contact heb met Stijn Vreven (oude bekende van hem, tegenwoordig NAC-trainer, red.)? Ik heb het laatste halfjaar nog op geregelde basis contact met hem gehad, deels omdat ik veel vrije tijd had. Nu gaat de focus volledig op Willem II om er samen met iedereen een topseizoen van te maken", besluit Martens.