De 11 namen bij Feyenoord en Vitesse: strijd om de JC Schaal!

Vanavond om 18:00 uur wordt het nieuwe seizoen op de Nederlandse velden geopend door landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse. De twee gaan spelen om de Johan Cruijff Schaal, in De Kuip.



In de basisformatie van de Rotterdammers valt op dat Kevin Diks mag starten tegen zijn oude club. Ook drie andere aanwinsten, Ridgeciano Haps, Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis, staan aan de aftrap. Jerry St. Juste begint op de bank.



Bij opponent Vitesse beginnen ook veel nieuwe namen: doelman Remko Pasveer, Chelsea-huurling Dabo, oud-Ajacied Thulani Serero, spits Tim Matavz en de laatste nieuweling Bryan Linssen krijgen allen een basisplek van coach Henk Fraser.



Er zijn overigens géén Vitesse-fans in De Kuip vanmiddag. Zij boycotten het duel, omdat Feyenoord als thuisploeg in hun ogen onterecht veel voordelen krijgt. Vooral het feit dat de Arnhemmers maar weinig kaarten voor fans mochten verkopen, steekt enorm bij de club.



De opstellingen:





📋 | OPSTELLING



Deze Feyenoorders gaan strijden voor de eerste prijs van het seizoen!#feyvit pic.twitter.com/G8zxekGIGH — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 5 augustus 2017