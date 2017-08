Vitesse neemt 'logische' beslissing rond JCS-wedstrijd

Vitesse heeft geen enorme prijzenkast, maar het eventueel winnen van de Johan Cruijff Schaal zal geen enorme euforie oproepen. In tegenstelling tot de bekerwinst is een huldiging uitgesloten.



Mochten de Arnhemmers zaterdagavond winnen van landskampioen Feyenoord, dan zal er alleen feest worden gevierd in De Kuip. Volgens een woordvoerder van Vitesse zal er 'op gepaste wijze aandacht aan besteed' worden bij de thuiswedstrijd tegen NAC Breda op 12 augustus. Dat meldt De Gelderlander.



Een verrassing is het niet, want de Johan Cruijff Schaal heeft een geringe impact ten opzichte van het kampioenschap en de bekerwinst. Voor de supporters is het wel zonde, want zij boycotten de wedstrijd uit protest tegen het aantal tickets. Wel zal er met fans van andere club een statement worden gemaakt.