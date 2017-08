Conte vreest nu al: "Hopelijk heb ik het mis"

Chelsea-manager Antonio Conte heeft in aanloop naar de ontmoeting met Arsenal om de Community Shield zijn zorgen geuit. De Italiaan had het onlangs nog over een 'Mourinho-seizoen', maar een terugval is in zijn ogen zeker niet uitgesloten.



"Ik weet zeker dat dit het moeilijkste seizoen uit mijn loopbaan wordt, om verschillende redenen", zo oordeelde de geslepen oefenmeester. "Ik heb niet genoeg tijd om alles uit te leggen, maar ik heb zo mijn voorgevoel. Hopelijk heb ik het mis."



Ondanks een aantal aankopen is Conte nog niet tevreden over de samengestelde groep. "We hebben een smalle selectie, dat kan iedereen zien. Het is niet zomaar een of andere kreet van de trainer, de situatie is kraakhelder. We proberen dat te verbeteren, maar voor mij en mijn spelers is het beter ons nu op de prestaties op het veld te richten en daar niet teveel aan te denken."