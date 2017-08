Ajax gewezen op zwak punt: "Dat hebben ze niet"

Rinus Israël adviseert Ajax om eens na te denken over een alternatieve speelwijze. Volgens de oud-Feyenoorder was de uitschakeling in de Champions League tegen OGC Nice te voorkomen.



"Ik vind de opvatting van de manier van voetballen te prijzen, het is altijd aantrekkelijk. Maar als je met 2-1 voor komt, moet je wel even op een andere manier gaan spelen", stelt Israël bij RTV Noord-Holland. "Dat hebben ze niet. Vlak voor de 2-2 zag je Younes als een van de weinigen druk zetten op de keeper van Nice. Er is helemaal geen kans dat je dan de bal afpakt. De keeper trapt de bal naar de andere kant en het is 2-2."



"Als je een idee over voetbal hebt, moet je niet naar de keeper rennen, maar als team inzakken op de eigen helft", aldus de Amsterdammer, die Ajax op een zwak punt wijst. "Achterin moeten de spelers van Ajax nu te veel ruimte bestrijken met te weinig spelers. De ruimtes bij Ajax zijn ook veel groter dan bij andere clubs. Als de passing niet goed is, is er voor de tegenstander in de omschakeling veel ruimte. Elke omschakeling is nu gevaarlijk."