'Spectaculaire ontwikkeling in transfersoap Virgil van Dijk'

Southampton weigert Virgil van Dijk op dit moment te laten gaan, maar gezien zijn economische waarde is de kans op een vertrek groot. 'The Saints' hebben zelfs al een beoogde opvolger op het oog: Wesley Hoedt van SS Lazio.



Southampton zou ruim dertien miljoen euro willen bieden, zo weet The Daily Mail. Ronald Koeman zou zijn oude club Southampton echter dwarszitten in de strijd om Hoedt.



De trainer van Everton wil de Oranje-international volgens The Liverpool Echo als vervanger van de langdurig geblesseerde Ramiro Funes Mori. Southampton ziet in Hoedt de opvolger van Virgil van Dijk, die waarschijnlijk naar Liverpool gaat. Hoedt mag voor zo'n 15 miljoen euro weg bij Lazio, waar hij overigens ook genoeg speeltijd krijgt.



Update 14:10 uur

Dat Virgil van Dijk weg wil bij Southampton was al enige tijd bekend. Hij weigerde zelfs bij de groepstrainingen aan te sluiten, en zal ook in de oefenduels voorlopig niet aan bod komen. Dat alles deed hij om een transfer naar Liverpool te forceren, maar nu zou er zomaar een hele andere oplossing kunnen komen.



Chelsea heeft zich namelijk bij The Saints gemeld voor de oud-speler van FC Groningen, zo melden de Engelse media massaal. Southampton zou Van Dijk nog liever aan Chelsea verkopen dan aan Liverpool, waarmee de club al diverse keren in botsing kwam in de Van Dijk-soap.





Chelsea want two more players before the end of transfer window. Top targets are Virgil van Dijk and Danny Drinkwater. (Source: @JimWhite pic.twitter.com/UZCLKP7dOG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 5 augustus 2017

