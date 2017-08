Fraser: "Niet over zeuren, in Engeland is dat heel normaal"

Vanavond begint voor Vitesse al het seizoen, met een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Trainer Henk Fraser weet dat het vroeg is, maar is er wel klaar voor.



"We worden direct weer beoordeeld, maar dat is ook mooi. Daar moet je ook niet over zeuren. In Engeland is dat heel normaal. Je moet er direct weer staan, in de voorbereiding moet je meteen werken aan vastigheden. Veel tijd is er niet. Hier zie je het ook steeds meer gebeuren", vertelt Fraser in zijn voorbeschouwing aan Omroep Gelderland.



De coach kijkt uit naar het nieuwe seizoen met de bekerwinnaar. "Er liggen heel veel uitdagingen dit seizoen: De play-offs moeten we halen, we willen zover mogelijk komen in de Europa League en ook weer in de beker. Daarnaast willen we proberen ons echt tussen de top drie te wurmen. Daar is heel wat voor nodig, maar deze groep kan die uitdagingen aan."