'Ajax vist achter het net: Bosz stuurt toptalent naar Milaan'

Ajax heeft in de zomerse transferperiode al één belangrijke pion zien vertrekken. Uitgerekend trainer Peter Bosz koos ervoor om Amsterdam te verlaten. Hij is sinds kort de trainer van Borussia Dortmund en werkt daar nu samen met een talent dat hij eerder naar Ajax wilde halen: Emre Mor.



Zaakwaarnemer Muzzi Özcan sprak zich met TRT Spor uit over de talentvolle speler van Borussia Dortmund. "Peter Bosz wilde Emre hebben toen hij trainer was bij Ajax en eigenlijk wil Emre blijven. Maar Bosz is niet tegen een huurperiode. Daarom heeft hij ons verteld dat we contact mogen zoeken met andere clubs."



Het ziet er dan ook naar uit dat Emre Mor komend seizoen het shirt van een andere club draagt. Elders lijkt hij ook aan meer speelminuten te kunnen komen dan bij Borussia Dortmund. Of Ajax zich nog gaat melden, is afwachten.



Onlangs was Emre Mor in Amsterdam gesignaleerd, en dus hoopten Ajax-fans stiekem op zijn komst. Maar dat kan men nu al wel weer vergeten, want de Turk is hard op weg naar Inter Milan.



"We hebben een akkoord met Internazionale bereikt", erkent Muzzi Ozcan, zaakwaarnemer van de linkspoot, in gesprek met AreaNapoli. De jonge Mor kwam mogelijk nog bij Ajax in beeld nadat Richarlison voor Watford koos, en niet voor Amsterdam.





Emre #Mor 🇹🇷 is in advanced negotiations with Inter Mailand and is expected to join the Italian side. (Bild) #bvb #inter pic.twitter.com/oVSIk2c8HY — Bundesliga Journal (@bulijournal) 5 augustus 2017

