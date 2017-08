'Deze 2 Eredivisieclubs zijn nog in de markt voor Juve-parel'

Het leek er eventjes op dat de jonge Italiaanse aanvaller Moise Kean een seizoen in de Eredivisie ging spelen. Ajax werd in verband gebracht met het talent van Juventus, maar het was Feyenoord dat het meeste concreet was voor Kean. Volgens Calciomercato heeft De Oude Dame echter 'nee' gezegd tegen een aanbieding van de Rotterdammers.



Waar men eerder openstond voor een uitleenbeurt van Kean, zijn de beleidsbepalers van Juventus nu opeens van gedachten veranderd. De jongeling wordt in het aankomende seizoen tweede spits in Turijn achter Gonzalo Higuain en kan uitkijken naar speelminuten op het hoogste niveau. Dat is inmiddels ook gecommuniceerd richting de vertegenwoordiging van de jonge aanvaller, die voor zijn kans zal moeten gaan bij Juve.



Er was relatief veel interesse voor de diensten van Kean, die bijvoorbeeld ook naar een club als Hellas Verona kon verhuizen. Alle belangstellenden weten nu echter dat de spits blijft waar hij is.



Update 12:44 uur

Waar Ajax en Feyenoord nog een tijdje werden gelinkt aan Moise Kean, zijn er nu nog twee andere Eredivisie-clubs over die de Juventus-parel willen huren. Volgens Football Italia strijden PEC Zwolle en ADO Den Haag namelijk met Bologna, Crotone en Hellas Verona om het tijdelijke aantrekken van de jonge spits.





