Ajacied met 'neusje voor de goal' richt zich op debuut

Hij staat nog altijd bekend als één van de grotere beloftes uit de Ajax-jeugd, maar zijn debuut voor de hoofdmacht mocht spits Kaj Sierhuis nog niet maken. Het is dan ook zijn logische doelstelling voor komend seizoen.



"Ik hoop dit seizoen te debuteren. Ik geef eerlijk toe dat dat één van mijn doelen is", vertelt de afmaker bij FC Afkicken. Sierhuis speelde vorig seizoen nog in de A1, maar mocht geregeld mee met Jong Ajax en zit nu vast in het beloftenelftal.



"Maar nu is het prioriteit dat ik eerst helemaal fit wordt", vervolgd Sierhuis, die al enkele weken kampt met fysieke problemen. Ajax TV-presentatrice Fresia Cousino Arias sluit af met een lofzang voor de jongeling: "Als iemand een neusje voor de goal heeft, is hij het wel!"