Ook steun voor PSV'er na uitgekotste uitlatingen

Na de tweede blamage tegen NK Osijek erkende PSV'er Jurgen Locadia dat hij zich voor dit soort duels moeilijk net zo goed op kon laden, als voor duels tegen Bayern München. Het was een uitspraak die enorm veel stof liet doen opwaaien.



Maar columnist Sjoerd Mossou wil Locadia in de discussie toch wat verdedigen. "Locadia zei namelijk gewoon wat hij dacht en voelde, in een opwelling, iets wat je niet van alle voetballers kunt zeggen, maar los daarvan: hij verwoordde de taal van zijn generatie", stelt Mossou in zijn relaas voor het Algemeen Dagblad.



"De logica van de jeugd van nu, of een groot deel daarvan, die zoekt naar snelle kicks en snel resultaat, ook in het doodgewone leven. Henk Fraser vertelde er vorig jaar al uitgebreid over: de generatie Z wil meer voor minder. Meer status, meer succes, meer respect - maar er minder voor doen. Geluk en liefde moeten aan komen waaien, als een vluchtige like op Instagram."



"Wij ouwe lullen kunnen daar heel moralistisch over doen, we kunnen er boos om worden, of verontwaardigd, maar net zo goed hebben we het laten gebeuren. Het zijn onze kinderen. Onze leerlingen. Onze voetballers. Onze jeugd. Om het quasi-populair te zeggen: deal with it. Los het op, voed ze op, doe er wat aan, accepteer het. Of zwijg", aldus Mossou tot slot.





Jürgen Locadia had motivatie-problemen: "Het is niet hetzelfde als je tegen Bayern speelt. Dan komt het gevoel gewoon vanzelf." #osipsv pic.twitter.com/A3E5onc1N1 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 augustus 2017