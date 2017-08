OFFICIEEL: Middenvelder van ADO tekent in Engeland

De club draait weliswaar een rampzalig seizoen, waarin gestreden wordt tegen het gevreesde 'degradatiespook', maar bij ADO Den Haag loopt toch nog een zeer gewilde speler: Tom Trybull.



De Duitser beschikt over een contract dat komende zomer afloopt, en dat maakt hem extra interessant. Zo oordelen Sampdoria en Atalanta althans. Deze twee clubs zouden volgens diverse Italiaanse media namelijk azen op de speler die afgelopen zomer nog werd opgepikt bij 2. Bundesliga-club Greuther Fürt.



Onder Fons Groenendijk is Trybull overigens niet eens meer een vaste basisspeler. In oktober doken er overigens ook al berichten op dat Sampdoria ook Tom Beugelsdijk in de gaten houdt.



Update 12:17 uur

Nadat zijn contract bij ADO Den Haag is afgelopen, heeft Tom Trybull (24) niet lang stil hoeven te zitten. Gisteren tekende de Duitse middenvelder namelijk een contract voor één seizoen bij de Engelse Championship-club Norwich City.





Welcome, Tom Trybull 👉 https://t.co/Ht2iHITb54 #ncfc pic.twitter.com/ZXTYqAOi3k — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 4 augustus 2017