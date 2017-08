'Real stelt 'ruildeal van de eeuw' voor bij United'

Vleugelaanvaller Gareth Bale behoort nog altijd tot de beste voetballers ter wereld, maar de sneltrein uit Wales heeft wel een behoorlijk slecht seizoen achter de rug. In het afgelopen voetbaljaar was hij veelvuldig geblesseerd en mogelijk haalt Real Madrid nu een nieuwe aanvaller in Kylian Mbappé ...



Voorzitter Florentino Pérez van de Madrilenen zou openstaan voor een verkoop van Bale. Sterker nog, het Algemeen Dagblad schrijft dat de preses van Real actief bezig is met het zoeken naar een nieuwe club voor de international van Wales. "Gareth Bale staat mogelijk voor een terugkeer naar Engeland. Volgens Spaanse media zou de Welshman naar Manchester United mogen verkassen, maar alleen als Real Madrid David de Gea daarvoor terugkrijgt. De Gea staat al geruime tijd in de belangstelling van de Madrilenen en was twee jaar geleden zelfs zeer dicht bij een transfer. Die ging toen niet door, omdat de fax te laat op de burelen van de FIFA verscheen."



De krant gaat verder: "José Mourinho zou openstaan voor de deal, omdat hij in Bale een zeer welkome versterking ziet. Voor Real Madrid zou een transfer van de aanvaller de weg vrij maken voor het aantrekken van de tiener Kylian Mbappé."