'De Boer slaat met vuist op tafel: Nederlander móét komen'

Het Engelse Crystal Palace van de Nederlandse oefenmeester Frank de Boer deed zaken met Ajax en haalde Jaïro Riedewald voor 9 miljoen euro naar de Premier League. Verder is het nog relatief stilletjes in Londen, maar daar komt hoogstwaarschijnlijk verandering in met de komst van Timothy Fosu-Mensah.



En volgens de Engelse media heeft De Boer hemel en aarde moeten bewegen om de jonge Nederlander naar zijn club te halen. De beleidsbepalers van Crystal Palace zouden namelijk van mening zijn geweest dat het slimmer was om een speler definitief aan de selectie toe te voegen. In het geval van Fosu-Mensah is dat niet mogelijk, omdat Manchester United zijn groeibriljantje enkel wil verhuren, aangezien men nog heel veel potentie ziet in de verdediger.



De Boer zou de technische leiding in Londen nu dan toch overtuigd hebben van de noodzaak van de komst van Fosu-Mensah. Ook voor de Nederlander is een tijdelijke overstap binnen de Premier League een goede zaak, omdat trainer José Mourinho van de Red Devils eigenlijk altijd de voorkeur geeft aan ervaren krachten. Talenten krijgen onder de Portugees maar weinig kansen.