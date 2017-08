Van Bronckhorst: een enorme tegenvaller voor ons

Feyenoord heeft de beschikking over twee volwaardige eerste doelmannen, maar de keuze van Giovanni van Bronckhorst voor de eerste wedstrijden van het seizoen is een makkelijke. Kenneth Vermeer ligt er immers de aankomende twee maanden uit met een blessure, waardoor Brad Jones begint. Gio noemt de blessure van Vermeer een flinke domper.



In gesprek met FOX Sports zegt de oefenmeester: "Het is natuurlijk een tegenvaller. Voor hem, voor ons als club, voor mij als coach. Hij heeft een grote teleurstelling moeten accepteren. Dat zag je wel aan hem. Maar hij is ook iemand die sterk terug kan komen. Dat heeft hij vorig seizoen laten zien. We gaan hem daarin steunen."



Van Bronckhorst gaat verder: "Als je een heel seizoen hebt gemist vanwege een blessure en hard werkt om terug te komen.. De strijd tussen Brad Jones en Kenneth was vanaf dag één heel goed. Heel fris en scherp. Als Kenneth dan afvalt is dat voor hem balen, maar voor mij ook."