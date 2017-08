Berghuis: nog véél meer prijzen winnen met Feyenoord

Buitenspeler Steven Berghuis mag zich sinds kort officieel een speler van Feyenoord noemen. In het afgelopen seizoen kwam de vleugelspits op huurbasis uit voor de Rotterdammers en won hij de titel met zijn tijdelijke werkgever. Nu vindt Berghuis dat Feyenoord voor nóg veel meer medailles moet gaan.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt hij: "Deze club is zo groot, zo gigantisch. Je kunt je bijna niet voorstellen dat hier zo weinig gewonnen is de laatste jaren. En daarom voel ik me zo bevoorrecht dat ik deel heb uitgemaakt van de kampioensploeg. Een gevoel dat straks alleen maar sterker zal zijn, denk ik, naarmate ik ouder word. Want het blijft natuurlijk bijzonder. Waar vele toppers voor mij niet in zijn geslaagd, is mij wel gelukt. Een grote eer. En een prestatie die naar meer smaakt. Ik geloof echt dat de titel een aanzet is tot nog veel meer prijzen voor Feyenoord."



Berghuis is blij dat hij weet waar hij aan toe is. "Het klinkt gek na één jaartje hier te hebben gevoetbald, maar dit voelt echt als mijn plekkie. En dat gevoel hebben veel jongens. Je merkt gewoon aan alles dat het weer een seizoen wordt waarin we voor de prijzen kunnen gaan. Het niveau van de selectie is hoog, de nieuwelingen doen het prima en ik zelf ben eveneens vol vertrouwen dat we weer succesvol zullen zijn met Feyenoord."