'Barça presenteert binnenkort drie nieuwe spelers'

FC Barcelona heeft onlangs 222 miljoen euro verdiend aan de verkoop van Neymar aan het Franse Paris Saint-Germain. Financieel hebben de Catalanen het goed voor elkaar, maar nu moet de Braziliaanse ster vervangen worden. Naar verluidt is Barça van zins om binnenkort drie nieuwe spelers te presenteren.



Allereerst zou technisch directeur Robert Fernandez een positief signaal ontvangen hebben van doelwit Ousmane Dembélé en zijn club Borussia Dortmund. De Franse vleugelspits is te koop en kost 100 miljoen euro, alhoewel de Catalanen hopen dat de Duitsers genoegen zullen nemen met 10 miljoen euro minder. Ook Philippe Coutinho wordt hoogstwaarschijnlijk een speler van Barcelona. Gisteren reisde de selectie van Liverpool naar de Ierse hoofdstad Dublin voor een oefenduel, maar de multifunctionele Braziliaan is thuis achtergebleven. Volgens El Mundo Deportivo wil hij per se naar het Camp Nou-stadion verhuizen en voelt hij zich niet langer een voetballer van de Reds.



Als laatste wordt Iñigo Martínez hoogstwaarschijnlijk losgeweekt bij Real Sociedad. Ernesto Valverde wil nog een centrumverdediger aan zijn selectie toevoegen en de keuze is gevallen op de Spanjaard van ongeveer 32 miljoen euro.