'Sneijder maakt dit weekend mogelijk nieuwe club bekend'

Wesley Sneijder werd eventjes voorzichtig in verband gebracht met Ajax en FC Utrecht, maar al snel bleek dat een contract in de Eredivisie niet tot de mogelijkheden behoorde voor de kleine spelmaker. Voetbal International meldt dat een overstap richting het Franse OGC Nice wél steeds dichterbij komt.



Als het aan de Fransen ligt, tekent Sneijder dit weekend nog een contract in de Ligue 1. "De weg is vrij voor Wesley Sneijder om te kiezen voor OGC Nice. De Franse club heeft de afgelopen weken hardnekkig geprobeerd om Omar Abdulrahman als aanvallende middenvelder in te lijven, maar zijn zaakwaarnemer Samir El Gaaouiri laat weten dat de beste speler van Azië van het seizoen 2016/17 niet langer in beeld is bij OGC Nice. Dat betekent dat OGC Nice al zijn pijlen zal gaan richten op Wesley Sneijder."



Het blad gaat verder: "Als de Nederlander besluit te kiezen voor OGC Nice, dan zal hij net als Abdulrahman genoegen moeten nemen met een 'bescheiden' contract. In Frankrijk zijn Paris Saint Germain, AS Monaco, Olympique Lyon, Olympique Marseille, Girondins Bordeaux en Saint-Étienne de clubs die de hoogste salarissen betalen. OGC Nice is een club met een voor Franse begrippen bescheiden budget. Als Sneijder kiest voor OGC Nice dan is dat vooral een keuze voor het Nederlands elftal."