'Opstelling Feyenoord: Gio kiest deze spelers'

We hebben al een paar Europese wedstrijden gehad, maar op zaterdag is het al weer tijd voor de traditionele seizoensopener: het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse in de Rotterdamse Kuip. Trainer Giovanni van Bronckhorst beschikt over een fitte selectie, behoudens Kenneth Vermeer, die er een tijdje uit ligt.



De Telegraaf en het Algemeen Dagblad komen op zaterdagmorgen met hun verwachte opstellingen. Daarbij zijn de kranten het niet eens over één positie: in Amsterdam denken ze dat Steven Berghuis nog op de bank begint, omdat hij pas een aantal wedstrijden meegedaan heeft, en zet men Bilal Basaçikoglu dus in de basis. Het AD verwacht dat Berghuis gewoon zal spelen.



Waarschijnlijk zien we drie andere aanwinsten in actie: Jean-Paul Boëtius begint op de plek van de naar Basaksehir vertrokken aanvaller Eljero Elia, waar Kevin Diks start op de positie van Rick Karsdorp, die nu van AS Roma is. Terence Kongolo wordt daarnaast vervangen door Ridgeciano Haps, die vooralsnog een goede indruk maakt in het shirt van de landskampioen.



Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Vilhena, Toornstra, El Ahmadi; Basaçikoglu/Berghuis, Jörgensen, Boëtius.