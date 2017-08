Heracles-nieuwkomer mist duel met Ajax

Heracles Almelo opent het Eredivisie-seizoen over een week met een loodzware opgave. De ploeg van John Stegeman staat dan tegenover titelkandidaat Ajax, maar Dario van den Buijs moet dit mooie affiche aan zich voorbij laten gaan.



De Belgische verdediger kampt met een kneuzing aan zijn voet en dat heeft dus gevolgen. "We zullen hem nog even moeten missen helaas", zo maakt Stegeman duidelijk op het digitale thuis van zijn club. "De wedstrijd tegen Ajax gaat hij sowieso niet halen."



Mogelijk moet Van den Buijs meer Eredivisie-wedstrijden missen. Dat is een domper voor de verdediger, die nieuw is in de selectie van de Heraclieden. De Belg maakte afgelopen seizoen een goede indruk bij eerstedivisionist FC Eindhoven en werd hiervoor beloond met een transfer naar het hoogste niveau.