Zoet baalt na kritische vraag: "Je twee minuten zijn om"

PSV verloor zowel de heenwedstrijd als return tegen NK Osijek met 1-0. In Kroatië leek doelman Jeroen Zoet niet vrijuit te gaan bij de rake vrije trap van Petar Bockaj.



Leek, want de doelman in kwestie wilde daar niets van weten. "Ik doe gewoon m'n ding, wat ik altijd doe. Dat heb ik nu ook gedaan", zo vertelde hij aan de NOS. De vraag zat hem duidelijk dwars. "Je twee minuten zijn om. Ik ga lekker naar de bus en het op mijn manier verwerken."



Fout of geen fout: Zoet vond het doelpunt van NK Osijek niet beslissend. "Je had er sowieso twee moeten maken om door te gaan. Dat veranderde er weinig aan dat we door moesten gaan. Als we niet scoren, dan ga je weinig wedstrijden winnen."