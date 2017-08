Mata maakt mooi gebaar: "Middel voor sociale verandering"

Profvoetballers worden vaak als egoïstisch bestempeld, maar Juan Mata blijkt een hart van goud te hebben. De middenvelder van Manchester United doneert voortaan één procent van zijn salaris aan een goed doel.



Het gaat om één procent van circa acht miljoen euro. Voor een goed doel komt dat neer op een mooie bijdrage. "Common Goal gaat voorbij individuele belangen en ego's. We kunnen een connectie maken tussen voetbal als business, en voetbal als een middel voor sociale verandering", vertelt de Spanjaard op zijn eigen website.



Mata vervolgt: "Een van de lessen die ik in het voetbal als eerste heb geleerd, is dat je een team moet vormen om te winnen. Als voetballers leven we op het veld, maar maatschappelijk zie je ons nauwelijks samen en opereren individuen. Met Common Goals proberen we op gezamenlijke wijze voetbal terug te geven aan de maatschappij."