PSG reageert: "We kleuren binnen de lijntjes"

Met een afkoopsom van 222 miljoen euro mag Neymar zich nu de duurste voetballer ooit noemen. Zijn vertrek bij FC Barcelona heeft veel onbegrip losgemaakt, maar directeur Nasser Al-Khelaifi vreest de onderzoeken niet.



"Ik maak me helemaal geen zorgen over Financial Fair Play", reageerde Al-Khelaifi bij de presentatie tegenover ESPN. "We kleuren binnen de lijntjes. We zijn altijd transparant geweest richting de UEFA, zoals we dat altijd zullen zijn. We hebben onze beste mensen op de afhandeling van de transfer gezet."



PSG voelt zich dan ook niet genoodzaakt om Neymar te bekostigen met uitgaande transfers. Met een lach liet de directeur optekenen: "Het is in Frankrijk verboden om een clausule in een contract te zetten, daar hebben we geluk mee."