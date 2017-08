Fraser: "Zo'n type spits zou zeer welkom zijn"

Vitesse staat in de startblokken om na Tim Matavz ook Luc Castaignos binnen te halen. Trainer Henk Fraser bevestigde op de persconferentie rond de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord de belangstelling voor de spits van Sporting Portugal.



De Gelderlander citeert de oefenmeester als volgt: "Ik ga niet zeggen dat de transfer rond is, maar zo’n type spits zou zeer welkom zijn. Iedere trainer wil beschikken over betere spelers en concurrentie hebben in de groep."



Fraser acht dat nodig. "We willen alle posities dubbel bezet hebben. Ook met het oog op de Europese wedstrijden die we gaan spelen. Ideaal is dan om twee verschillende type spitsen te hebben. Hij moet wel iets teweeg kunnen brengen als hij erin komt."