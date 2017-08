Marcel Keizer kreeg vrijdagmiddag te horen dat Ajax is gekoppeld aan het Noorse Rosenborg BK. De trainer zal zich nu verdiepen in de Europa League-opponent, maar tegelijkertijd baalt hij nog van de Champions League-uitschakeling tegen OGC Nice.



"De teleurstelling is natuurlijk nog niet weg", beaamt Keizer tegenover FOX Sports. "We waren heel dichtbij en het is niet zo dat we nu weer snel een officiële wedstrijd op het programma hebben, dus dan ben je er ook wat langer mee bezig. Het is gewoon heel teleurstellend voor de club, het team en voor de spelers."



De Ajax-trainer vervolgt: "Je hebt zoals iedereen weet een aantal talenten en die wil je op het hoogste niveau meten. Daar hadden we OGC Nice voor uit moeten schakelen. Dat is niet gebeurd en daar is iedereen teleurgesteld over. Aan de andere kant weten we dat we Rosenborg krijgen en die zullen we uit moeten schakelen. Dat is het minste wat je dan nog kunt doen."